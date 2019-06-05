Постпред США при НАТО: Если Турция хочет получить F-35, она должна отказаться от С-400

СЕГОДНЯ 06:10 2019-06-05T06:21:46+03:00

По словам Кэй Бэйли Хатчинсон, получить и российские ЗРК, и американские истребители, у Анкары не выйдет

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Если Турция хочет получить американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35, она должна отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», - сказала она.

По словам Хатчинсон, на сегодняшний день Россия – главный соперник Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, причем наша страна якобы «постоянно пытается ослабить и разделить» НАТО, поэтому Турции, как члену военного блока, нельзя иметь российские ЗРК, созданные для противодействия американским ракетам.

При этом она отметила, что «Турция – это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение», но она не получит истребители F-35, если развернет на своей территории российские комплексы противовоздушной обороны.

Между тем, накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что не собирается отказываться от покупки С-400.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон давно безуспешно пытается отговорить Анкару от закупок С-400 у России. Ранее из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских ЗРС, Вашингтон отменил поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию.

Контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция подписали еще в конце 2017 года. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU