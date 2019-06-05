2019-06-05T06:21:46+03:00
Политика

Постпред США при НАТО: Если Турция хочет получить F-35, она должна отказаться от С-400

По словам Кэй Бэйли Хатчинсон, получить и российские ЗРК, и американские истребители, у Анкары не выйдет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли ХатчинсонПостпред США при НАТО Кэй Бэйли ХатчинсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Если Турция хочет получить американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35, она должна отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», - сказала она.

По словам Хатчинсон, на сегодняшний день Россия – главный соперник Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, причем наша страна якобы «постоянно пытается ослабить и разделить» НАТО, поэтому Турции, как члену военного блока, нельзя иметь российские ЗРК, созданные для противодействия американским ракетам.

При этом она отметила, что «Турция – это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение», но она не получит истребители F-35, если развернет на своей территории российские комплексы противовоздушной обороны.

Между тем, накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что не собирается отказываться от покупки С-400.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вашингтон давно безуспешно пытается отговорить Анкару от закупок С-400 у России. Ранее из-за того, что Анкара не согласилась отказаться от покупки российских ЗРС, Вашингтон отменил поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию.

Контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов Россия и Турция подписали еще в конце 2017 года. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Савченко: Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в ЕС и НАТО
ЧП на съемках «Джеймса Бонда – 25»: при взрыве пострадал человек
Госдепартамент: США и Россия запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию УДАР
Очередного украинского эксперта выгнали из студии за оскорбление гостей передачи
Госдеп: США пока не смогли договориться с Россией по Сирии
Зеленский решил бороться с «Северным потоком – 2»
Forbes: Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна
Имя преемника Мэй станет известно к концу июня
В России может появиться новый вид алиментов
Зеленский заявил, что не собирается объявлять дефолт на Украине
Греция требует от Германии возместить ущерб, нанесенный за время войн
Появилось видео госпитализации Бари Алибасова
Мэр Риги Дайнис Турлайс осудил санкции и призвал улучшать отношения с Россией