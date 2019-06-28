Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-28T15:30:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.

«Сейчас третья машина [МС-21] подключилась к испытаниям, до конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину, - сказал он в интервью телеканалу «Звезда». - Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с начала следующего года».

На данный момент МС-21 проходит испытания с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney.

Вице-премьер Юрий Борисов 26 февраля, как ранее писал сайт kp.ru заявил, что зарубежные двигатели на российском среднемагистральном самолете МС-21 могут быть заменены на отечественные. При этом, по его словам, на первый серийный самолет планируется установить российский двигатель ПД-14. Борисов отметил, что при этом Россия не намерена отказываться от сотрудничества с американской компанией Pratt&Whitney.

Первый пробный полет самолета МС-21 в Иркутске.МС-21 первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России.

ИСТОЧНИК KP.RU