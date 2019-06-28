2019-06-28T17:07:30+03:00
Политика

Глава Рослесхоза уходит в отставку

Иван Валентик написал заявление на увольнение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Глава Рослесхоза Иван ВалентикГлава Рослесхоза Иван ВалентикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик решил уйти в отставку. Он уже написал соответствующее заявление на имя председателя правительства страны Дмитрия Медведева.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал глава Рослесхоза.

Валентик занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии с октября 2014 года. Сам глава ведомства Дмитрий Кобылкин положительно оценивает его работу на этом посту.

"Я не знаю, куда он уйдет. Он принял решение, написал заявление об уходе по собственному желанию", - прокомментировал ситуацию министр.

По его словам, президент РФ Владимир Путин ранее поставил "очень серьезные и амбициозные" задачи по развитию лесохозяйственной отрасли страны, поэтому сотрудникам ведомства изначально было поручено работать "на полную катушку", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года глава государства выражал крайнее недовольство действующий лесным законодательством России, нормы которого не позволяют заботиться о наших лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей
Физиогномист прокомментировала эмоции Путина и Трампа во время встречи
Песков рассказал об отношении Путина к либерализму
Путин пришел на ужин лидеров стран G20 со своим термосом
Экс-министр Грузии оценил реальную опасность для российских туристов
Самолет упал на жилой дом в США
На ВДНХ отметят 130-летие скульптора Веры Мухиной
В Москве произошло еще одно нападение ядовитого паука на людей
Отец и его юный сын-комментатор полюбились 60 миллионам пользователей
Минсельхоз исключает возможность дефицита риса в России
Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки
Миллер дал прогноз ситуации с транзитом газа через Украину в 2020 году
Милан не сыграет в Лиге Европы 2019-2020
Медведчук: освобождение Вышинского постоянно обсуждается на переговорах
Погода в Москве побила стразу три рекорда
Путин и Трамп договорились найти дипломатическое решение ситуации с Ираном
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении
Трамп во время рукопожатия протянул премьерам Японии и Индии кулак
РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна