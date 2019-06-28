Глава Рослесхоза уходит в отставку

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-28T17:07:30+03:00

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Глава Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик решил уйти в отставку. Он уже написал соответствующее заявление на имя председателя правительства страны Дмитрия Медведева.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал глава Рослесхоза.

Валентик занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии с октября 2014 года. Сам глава ведомства Дмитрий Кобылкин положительно оценивает его работу на этом посту.

"Я не знаю, куда он уйдет. Он принял решение, написал заявление об уходе по собственному желанию", - прокомментировал ситуацию министр.

По его словам, президент РФ Владимир Путин ранее поставил "очень серьезные и амбициозные" задачи по развитию лесохозяйственной отрасли страны, поэтому сотрудникам ведомства изначально было поручено работать "на полную катушку", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года глава государства выражал крайнее недовольство действующий лесным законодательством России, нормы которого не позволяют заботиться о наших лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU