2019-06-28T17:48:51+03:00
Политика

Путин пришел на ужин лидеров стран G20 со своим термосом

Президент России постоянно берет в поездки специальную термокружку, из которой пьет чай [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин берет кружку даже в командировкиПутин берет кружку даже в командировкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 в Осаке с собственным термосом. Речь идет о белой керамической кружке, способной долго сохранять тепло.

На кадрах с ужина видно, как Путин после тоста премьера Японии Синдзо Абэ чокается чашкой с бокалом американского президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что он всегда берет этот стакан с собой во время поездок и даже в рабочем кабинете пьет исключительно из него.

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20.

"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал, что набор белых термокружек с российским гербом был создан специально для президента страны. Посуда впервые попала под прицел журналистов в конце 2014 года.

Ужин в честь лидеров стран G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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