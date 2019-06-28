Путин пришел на ужин лидеров стран G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 в Осаке с собственным термосом. Речь идет о белой керамической кружке, способной долго сохранять тепло.
На кадрах с ужина видно, как Путин после тоста премьера Японии Синдзо Абэ чокается чашкой с бокалом американского президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что он всегда берет этот стакан с собой во время поездок и даже в рабочем кабинете пьет исключительно из него.
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20.
"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал, что набор белых термокружек с российским гербом был создан специально для президента страны. Посуда впервые попала под прицел журналистов в конце 2014 года.
Ужин в честь лидеров стран G20.
ИСТОЧНИК KP.RU