2019-06-28T18:13:39+03:00
Политика

Физиогномист прокомментировала эмоции Путина и Трампа во время встречи

По мнению специалиста, российский лидер чувствовал себя уверено, а вот американец был напряжен
Елена АКИМОВА
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Президенты России и США перед началом переговоров в Осаке. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезиденты России и США перед началом переговоров в Осаке. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Физиогномист рассказала, что чувствовали во время встречи лидеры России и США. Все это специалист прочитала по улыбкам, жестам и мимике глав государств.

Во время встречи на саммите G20 Владимир Путин улыбался, а глава США Дональд Трамп наклонил голову вниз. Это может говорить о том, что российский лидер чувствовал себя уверено, а вот его коллега из США был несколько напряжен и озадачен.

Во время рукопожатия президенты смотрели друг другу в глаза, что является хорошим сигналом. К тому же они явно заинтересованы в диалоге, так как во время фотосессии не смотрели в объективы камер, а продолжили общаться, глядя друг на друга.

- У Трампа читается напряжение на губах, он наклоняет голову вперед, выставляет лоб – это саботирующей позиции. Что-то доставляет ему неудобство, в каком-то вопросе он не готов двигаться с места, - комментирует телеканалу «360» физиогномист Светлана Филатова.

Путин все время держал голову прямо, улыбался. Иногда президент кивал, давай собеседнику возможность принять решение, он как бы говорит собеседнику: «ты подумай».

Специалист также отметила, что во время предыдущих встреч Трамп все время пытался притянуть руку Путина к себе, но у него это не получалось. На этот раз попытка увенчалась успехом.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовую встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Ирана, Сирии, Украине и Венесуэле. Лидеры сошлись во мнении, что улучшение взаимоотношений между странами – это актуальный вопрос, который требует скорейшего решения. К тому же, Трамп положительно отнесся к приглашению посетить Москву на 75-летие Победы.

Язык жестов. Трамп поприветствовал Путина, а президент России - премьера Вьетнама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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