Сбой в работе сервисов "Яндекс" устранен

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-28T18:46:50+03:00

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В работе сервисов "Яндекс" в пятницу, 28 июня, наблюдались кратковременные сбои. К настоящему моменту компания уже устранила неполадки. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Проблемы начались в районе 16:00 по мск. Интернет-пользователи стали жаловаться на то, что не могут открыть поисковик "Яндекса" (84%), зайти в почту (12%) и воспользоваться сервисом "Яндекс. Деньги" (2%). Согласно данным портала Downdetector, больше всего претензий поступало от жителей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и других.

"На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом в "Яндекс" не стали уточнять, из-за чего произошел сбой.

Сайт kp.ru писал, что в апреле наблюдалась похожая ситуация. Тогда проблемы также испытывали жители крупных городов.

ИСТОЧНИК KP.RU