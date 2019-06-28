Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение

СЕГОДНЯ 20:18 2019-06-28T20:18:31+03:00

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Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами. Он заявил, что такие меры могут "болезненно ударить" по миллионам людей, а все из-за "политических провокаций".

В среде же грузинской диаспоры радикальные настроения не популярны. Более того, в последние годы связи между народами РФ и закавказской республики лишь укреплялись. Только в 2018-м Грузию посетили около 2 миллионов российских туристов.

"Есть силы, которым это не нравится, и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Россией", - приводятся слова Цурцумии на сайте диаспоры.

По мнению президента объединения, руководствам обеих стран стоит сесть за стол переговоров и обсудить скопившиеся за долгие годы проблемы.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными", - подытожил глава автономии.

Сайт kp.ru писал, что решение о приостановке авиасообщения между странами было принято на фоне беспорядков в Тбилиси и роста русофобских настроений. Прямые рейсы перестанут летать с 8 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716007" frameborder="0"></iframe> Гаврилов, которого в Грузии называют причиной протестов, считает всё "спланированной акцией".

ИСТОЧНИК KP.RU