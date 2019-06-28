2019-06-28T21:19:26+03:00
Экономика

Оператор "Северного потока-2" отозвал заявку на маршрут через Данию

Компания сосредоточится на двух других вариантах прокладки газопровода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах ДанииNord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах ДанииФото: REUTERS
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Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток - 2", отозвала одну из трех заявок на прокладку газопровода из Датского энергетического агентства. Речь идет о запросе разрешения на строительство в территориальных водах королевства к югу от острова Борнхольм.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", — приводятся слова исполнительного директора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига на сайте компании.

Оператор решил сосредоточиться на двух оставшихся вариантов, а потому работа с датскими компетентными органами продолжится. Задержка же могла привести к финансовым потерям.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент Дания остается единственной страной на маршруте "Северного потока - 2", которая до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода. Многие предполагали, что в Копенгагене специально затягивают процесс.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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