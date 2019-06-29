Суд в США приговорил виновника трагедии в Шарлотсвилле к пожизненному заключению
В пятницу, 28 июня, суд в США приговорил к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в августе 2017 года въехал на автомобиле в толпу митингующих в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), передает телеканал NBC.
Отмечается, что подсудимый был признан виновным по 29 пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийства на почве расовой ненависти.
Напомним, как писал сайт kp.ru, два года назад в Шарлотсвилле вспыхнули массовые беспорядки, жертвами которых в общей сложности стал три человека, десятки людей пострадали.
Тогда молодой человек из числа правых радикалов на автомобиле въехал в толпу сторонников сноса памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли, в результате наезда погибла 32-летняя женщина по имени Хизер Хейер, еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.
В американском Шарлотсвилле проходит марш националистов.В американском Шарлотсвилле проходит марш националистов
ИСТОЧНИК KP.RU
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