2018-08-12T17:18:19+03:00
В мире

В беспорядках в американском Шарлотсвилле ФБР нашло «русский след»

О подозрениях рассказал конгрессмен-республиканец Томас Гарретт
Ася ХОВАНСКАЯАббас ДЖУМА
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Так вот, год спустя оказалось, что и в этом виновата РоссияТак вот, год спустя оказалось, что и в этом виновата РоссияФото: REUTERS
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В воскресенье минул год, как в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прокатились массовые беспорядки. Напомним, местные власти решили демонтировать статую главнокомандующего армии Конфедерации генерала Роберта Ли из-за ассоциаций с расизмом и встретили мощное противодействие. 11-12 августа 2017 года несогласные провели крупнейшую в современной истории США ультраправую акцию протеста, вылившуюся в факельное шествие и столкновения с их противниками. В ходе стычек 20-летний правый радикал въехал на автомобиле в толпу оппонентов, задавив одну девушку и ранив 19 человек. Еще погибли разбившиеся на вертолете двое полицейских. После этого по стране прокатились уже акции против правых.

Дональд Трамп тогда осудил демонстрантов Шарлотсвилля только двое суток спустя и назвал виновными обе стороны. Но его старший советник Стивен Бэннон, считавшийся покровителем ультраправых, был отправлен в отставку.

Так вот, год спустя оказалось, что и в этом виновата Россия. Подробности раскрыл конгрессмен-республиканец Томас Гарретт.

- Я присутствовал примерно два месяца назад на закрытом заседании ФБР, посвященном событиям в Шарлотсвилле, где на вопрос о причастности России к вышеупомянутым событиям глава службы ответил утвердительно. Меня пугает, что американцев натравливают на американцев, - рассказал законодатель в эфире CNN.

На сей раз «российское вмешательство», по его словам, было направлено на «подрыв веры американцев в принципы западной демократии».

Жаль, Гарретт не сказал самого главного - каким образом? Вездесущие и всемогущие русские хакеры уже капюшонами ку-клукс-клановцев прикрылись? Само ФБР эти обвинения пока не комментирует.

КОММЕНТАРИЙ АМЕРИКАНИСТА

Виктор ОЛЕВИЧ, ведущий эксперт Центра актуальной политики:

«Это политико-психологическое давление на Москву»

- Это нужно воспринимать как один из элементов политико-психологического давления. Получается, что Соединенные Штаты, которые занимаются подобной подрывной деятельностью в других странах, обвиняют в этом Россию. Американцы на протяжении многих лет отработали схемы диверсионной деятельности в государствах, которые они считают своими противниками. А порой эти схемы используются и в странах-союзниках. Им ли тыкать в нас пальцем?

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