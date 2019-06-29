2019-06-29T05:14:13+03:00
Авто

В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Штраф за нарушение запрета составит €135 для грузовых авто и €68 для легковушек и скутеров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 годаВ Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, под запрет попадают дизельные легковушки и фургоны категории Crit'Air 4, отвечающие нормам «Евро-3», а также отвечающие нормам «Евро-4» грузовики. Кроме того, ограничение касается мотороллеров и скутеров старше 2005 года.

Нарушителям запрета грозит штраф в размере 135 евро для грузовых автомобилей и 68 евро – для владельцев легковушек и скутеров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале мая стало известно, что власти Амстердама решили к 2030 году полностью убрать с улиц голландской столицы бензиновый и дизельный транспорт: машинам и мотоциклам с бензиновыми и дизельными двигателями просто запретят въезд в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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