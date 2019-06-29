2019-06-29T06:37:09+03:00
Спорт

Сборная Чили вышла в полуфинал Кубка Америки

Основное время матча с игроками Колумбии закончилось нулевой ничьей, но чилийцы победили в послематчевых пенальти – 5:4
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Футболисты сборной Чили радуются победеФутболисты сборной Чили радуются победеФото: REUTERS
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К этому часу определился второй участник полуфинала Кубка Америки, им стала сборная Чили. В ночь на субботу, 28 июня (по московскому времени) в бразильском Сан-Паулу прошел четвертьфинальный матч, в котором чилийцы встречались с командой Колумбии и буквально вырвали победу, передает агентство Reuters.

Основное время встречи закончилось нулевой ничьей (0:0), хоть футболисты Чили забили два гола: первый мяч на 16-й минуте в ворота соперника отправил из офсайда полузащитник сборной Чарлес Арангис, потом на 80-й минуте отличился Артуро Видаль. Однако оба гола аргентинский арбитр Нестор Питана не засчитал: первый – из-за офсайда, второй из-за игры рукой.

Однако чилийцы отыгрались в серии послематчевых пенальти, победив сборную Колумбии со счетом 5:4. Теперь им предстоит сразиться за выход в финал с победителем матча ПеруУругвай.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в полуфинал Кубка Америки вышла сборная Аргентины, выигравшая у Венесуэлы со счетом 2:0. В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной страны-хозяйки нынешнего турнира – Бразилии. Матч пройдет в ночь на 3 июля по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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