2019-06-29T07:42:38+03:00
Политика

Путин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20 в Осаке

Ожидается, что стороны могут затронуть вопрос проведения встречи в нормандском формате
Марина ВЕНЦОВА
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Путин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20 в ОсакеПутин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20 в ОсакеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Как сообщил корреспондент КП Дмитрий Смирнов с места события, лидеры, поприветствовали друг друга и обменявшись рукопожатием, сели за стол переговоров.

Ожидает, что в ходе переговоров Путин и Меркель, помимо обсуждения двусторонней повестки, затронут украинскую проблему. Кроме того, стороны могут уделять внимание возможной встрече в нормандском формате.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин на полях саммита G20 в Осаке встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров президент Франции отметил, что постоянным членам Совбеза нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос. Он также выразил надежду, что в июле состоится встреча в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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