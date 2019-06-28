Путин пригласил Макрона на торжества по случаю 75-летия Победы

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-28T18:33:54+03:00

Президенты РФ и Франции встретились в резиденции российского лидера в Осаке

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Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, которые пройдут в мае 2020 года.

"Хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал глава РФ во время встречи с Макроном.

Переговоры прошли в резиденции Владимира Путина, которую он занял на время проведения саммита лидеров G20 в Осаке. Российский президент поблагодарил своего коллегу за приглашение принять участие в Парижском форуме мира и пообщались постараться приехать.

Макрон, в свою очередь, напомнил, что через несколько недель должна состояться встреча министров обороны и иностранных дел двух стран в формате "2+2".

"Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате", - цитирует РИА Новости французского лидера.

Сайт kp.ru писал, что ранее Владимир Путин пригласил на празднования 75-летия Победы президента США Дональда Трампа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717325" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Макрона в Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU