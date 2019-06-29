Си Цзиньпин: «Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации»
Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил американскому коллеге, что готов обсудить с ним основные проблемы двусторонних отношений и то, как они будут развиваться дальше.
«Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Взаимодействие и диалог лучше, чем конфронтация и трения», - сказал китайский лидер главе Белого дома.
Си Цзиньпин отметил, что в последнее время они с Трампом часто созванивались и переписывались – то есть, «поддерживали тесное взаимодействие».
«Сегодня я готов обменяться с вами мнениями по ключевым вопросам развития китайско-американских отношений», - сообщил он.
Глава Поднебесной добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном должны развиваться «на основе принципов сотрудничества, координации и стабильности», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, их переговоры уже начались. Дональд Трамп перед встречей с китайским лидером назвал Си Цзиньпина своим другом и заявил, что США с КНР могут «очень легко» договориться, урегулировать все споры и заключить в итоге «справедливую» торговую сделку.
ИСТОЧНИК KP.RU