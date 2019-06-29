2019-06-29T07:46:52+03:00
Политика

Си Цзиньпин: «Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации»

Об этом председатель КНР сказал на встрече с Трампом на саммите G20 в японской Осаке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си ЦзиньпинПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Председатель КНР Си Цзиньпин перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил американскому коллеге, что готов обсудить с ним основные проблемы двусторонних отношений и то, как они будут развиваться дальше.

«Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Взаимодействие и диалог лучше, чем конфронтация и трения», - сказал китайский лидер главе Белого дома.

Си Цзиньпин отметил, что в последнее время они с Трампом часто созванивались и переписывались – то есть, «поддерживали тесное взаимодействие».

«Сегодня я готов обменяться с вами мнениями по ключевым вопросам развития китайско-американских отношений», - сообщил он.

Глава Поднебесной добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном должны развиваться «на основе принципов сотрудничества, координации и стабильности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, их переговоры уже начались. Дональд Трамп перед встречей с китайским лидером назвал Си Цзиньпина своим другом и заявил, что США с КНР могут «очень легко» договориться, урегулировать все споры и заключить в итоге «справедливую» торговую сделку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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