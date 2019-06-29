Трамп уверен, что США и Китай «очень легко» договорятся по торговым спорам

СЕГОДНЯ 06:48 2019-06-29T07:19:37+03:00

Об этом американский лидер заявил перед встречей с Си Цзиньпином на саммите G20 в японской Осаке

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В японском городе Осака, где проходит саммит «Большой двадцатки», начались переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американский лидер перед встречей с китайским коллегой был настроен весьма позитивно: он назвал Си Цзиньпина своим другом и заявил, что Соединенные Штаты с Поднебесной могут «очень легко» договориться, урегулировать все споры и заключить в итоге взаимовыгодное торговое соглашение.

«Я думаю, что это очень легко сделать. Это войдет в историю, если мы сможем заключить справедливую сделку», - отметил глава Белого дома.

По его версии, Вашингтон и Пекин были «очень близки» к заключению торгового соглашения, «но что-то случилось, когда немного оступились». При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты «полностью открыты» для достижения договора «о справедливой торговле». А они с Си Цзиньпином «провели много времени вместе» и «стали друзьями».

«Я думаю, это будет очень продуктивная встреча», - подытожил президент США.

Причем на вопросы журналистов перед переговорами с китайским лидером он отвечать не стал, отмечает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на постоянные заявления о том, что очередной раунд американо-китайских переговоров был «конструктивным», в мае Трамп решил обложить повышенными 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов. До этого с 10 мая США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU