Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-29T10:19:24+03:00

Канцлер Германии заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в субботу,29 июня, в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет, - цитирует ее агентство DPA. - Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 18 июня канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда германского лидера стоя на улице стало трясти. Позже на пресс-конференции канцлер ФРГ объяснила свое болезненное самочувствие обезвоживанием.

Чуть более, чем через неделю - 27 июня - германский лидер почувствовала недомогание во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером.Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером

ИСТОЧНИК KP.RU