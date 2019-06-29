Жена правителя Дубая сбежала в Германию с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-29T15:20:51+03:00

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн с дочерью и сыном уехала из страны, взяв с собой около 39 миллионов долларов

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Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны, прихватив 31 миллион фунтов стерлингов или около 39 миллионов долларов. Об этом сообщил британский таблоид Sun.

По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном уехала в Германию, где запросила там убежище. Как утверждает таблоид, Хайя бинт аль-Хусейн уехала не с пустыми руками, а «прихватила» с собой 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов). Сообщается, что женщина уже подала документы на развод.

В связи с этой ситуацией уже разгорается дипломатический скандал между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр якобы уже несколько раз обращался к германским властям, требуя выдать ему жену и детей, но получил отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU