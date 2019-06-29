Президент Бразилии Болсонару отменили встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания китайской делегации

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-29T17:53:52+03:00

Об отмене встречи при этом было объявлено спустя 25 минут после предполагаемого времени начала встречи

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Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в связи с 20-минутным опозданием китайской делегации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря бразильского лидера.

"Президент решил отменить эту двустороннюю встречу. (Начало) встречи уже было достаточно задержано, мы ждали в комнате для переговоров", - заявил пресс-секретарь Болсонару Отавио Рего Баррос. Он также отметил, что бразильской делегации потребовалось покинуть место встречи, чтобы собрать багаж перед отбытием самолета президента.

Сообщается, что в ходе переговоров Болсонару планировал обсудить с Си Цзиньпином вопрос о поставках бразильской сельскохозяйственной продукции в КНР, чтобы экспортировать туда товары с больше добавочной стоимостью. В настоящий момент бразильские поставки в Китай являются в основном сырьевыми.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ранее у одного из бортпроводников самолета Болсонару было обнаружено 39 кг кокаина. Сам президент Бразилии заявил, что не имеет отношения к этому инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU