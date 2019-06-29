2019-06-29T17:53:52+03:00
В мире

Президент Бразилии Болсонару отменили встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания китайской делегации

Об отмене встречи при этом было объявлено спустя 25 минут после предполагаемого времени начала встречи
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Президент Бразилии Жаир БолсонаруПрезидент Бразилии Жаир БолсонаруФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в связи с 20-минутным опозданием китайской делегации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря бразильского лидера.

"Президент решил отменить эту двустороннюю встречу. (Начало) встречи уже было достаточно задержано, мы ждали в комнате для переговоров", - заявил пресс-секретарь Болсонару Отавио Рего Баррос. Он также отметил, что бразильской делегации потребовалось покинуть место встречи, чтобы собрать багаж перед отбытием самолета президента.

Сообщается, что в ходе переговоров Болсонару планировал обсудить с Си Цзиньпином вопрос о поставках бразильской сельскохозяйственной продукции в КНР, чтобы экспортировать туда товары с больше добавочной стоимостью. В настоящий момент бразильские поставки в Китай являются в основном сырьевыми.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ранее у одного из бортпроводников самолета Болсонару было обнаружено 39 кг кокаина. Сам президент Бразилии заявил, что не имеет отношения к этому инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американский рэпер Slim 400 попал в больницу с множеством огнестрельных ранений
В Минфине рассказали об условиях уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Путин подсказал растерявшейся Меркель ее место за столом
Призовые скачки и баран для батыра: в Самарской области прошел Всероссийский сельский сабантуй - 2019
Страны БРИКС готовы принять участие в урегулировании кризиса в Венесуэле
Одного из освобожденных из Донбасса пленных вызвали в военную прокуратуру Украины
Россия и Япония обсуждают вопрос о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо
Власти Японии смягчат визовый режим для предпринимателей из России
Новак: Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
Бывшего футболиста сборной Голландии Снейдера арестовали за порчу имущества
Трамп заявил, что будет придерживаться принципа "одного Китая" в тайваньском вопросе
Жена правителя Дубая сбежала в Германию с крупной суммой денег
США разрешат Huawei приобретать продукцию американского производства
Песков: контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий
Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы
Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными
Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400