2019-06-30T08:01:49+03:00
В мире

В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет

Пилот и пассажир летательного аппарата не пострадали
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
В канадской провинции Манитоба потерпел крушение самодельный вертолетВ канадской провинции Манитоба потерпел крушение самодельный вертолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В канадской провинции Манитоба потерпел крушение самодельный вертолет. По данным телеканала CTV, пилот и пассажир летательного аппарата не пострадали.

Крушение произошло рядом с аэропортом города Стейнбэк. По словам представителя местных правоохранительных органов, вертолет упал в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы при попытке приземлиться. При столкновении вертолет ударился о землю, завалился на бок и загорелся. Мужчина и женщина, находившиеся в салоне воздушного судна, успели вовремя ее покинуть и не пострадали.

В полиции также уточнили, что вертолет был самостоятельно построен энтузиастами; для таких воздушных судов существуют специальные правила полетов. В результате крушения летательный аппарат был полностью уничтожен. Совет по безопасности на транспорте Канады пока не расследует этот инцидент.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении двух гидросамолетов в американском штате Аляска. В результате аварии погибли три человека, еще десять получили ранения, трое числятся пропавшими без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24