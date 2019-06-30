В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-30T08:01:49+03:00

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В канадской провинции Манитоба потерпел крушение самодельный вертолет. По данным телеканала CTV, пилот и пассажир летательного аппарата не пострадали.

Крушение произошло рядом с аэропортом города Стейнбэк. По словам представителя местных правоохранительных органов, вертолет упал в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы при попытке приземлиться. При столкновении вертолет ударился о землю, завалился на бок и загорелся. Мужчина и женщина, находившиеся в салоне воздушного судна, успели вовремя ее покинуть и не пострадали.

В полиции также уточнили, что вертолет был самостоятельно построен энтузиастами; для таких воздушных судов существуют специальные правила полетов. В результате крушения летательный аппарат был полностью уничтожен. Совет по безопасности на транспорте Канады пока не расследует этот инцидент.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении двух гидросамолетов в американском штате Аляска. В результате аварии погибли три человека, еще десять получили ранения, трое числятся пропавшими без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU