Трамп: У США «по-настоящему хорошие шансы» на выгодную торговую сделку с Китаем

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-30T09:39:42+03:00

Американский лидер в Сеуле рассказал о «фантастической встрече» с Си Цзиньпином на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп, который после саммита «Большой двадцатки» в Японии прибыл с официальным визитом в Южную Корею, на пресс-конференции в Сеуле рассказал о «фантастической встрече» с китайским лидером.

В очередной раз отметив, что у него сложились прекрасные отношения с Си Цзиньпином, американец заявил, что у Вашингтона «по-настоящему хорошие шансы» заключить устраивающее обе стороны тоговое соглашение с Пекином.

«У нас с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась фантастическая встреча, - поведал Трамп своим слушателям. - У нас действительно хорошие отношения. Он хочет видеть, чтобы что-то произошло, как и я, думаю, есть по-настоящему хорошие шансы, что это произойдет».

Накануне после встречи с лидером Китая глава Белого дома объявил, что Соединенные Штаты пока не станут вводить новые пошлины на китайские товары, а Поднебесная будет закупать больше сельскохозяйственной продукции из США, передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, Си Цзиньпин перед началом переговоров с Трампом сказал, что готов обсуждать с американским коллегой как спорные вопросы, так и развитие двусторонних отношений, которые должны строиться «на основе принципов сотрудничества, координации и стабильности».

Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.

ИСТОЧНИК KP.RU