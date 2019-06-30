В зону наводнения в Иркутской области переброшены войска ЦВО
Подразделения Центрального военного округа направлены в зону наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.
"Сводный отряд Центрального военного округа выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", - сказал он в воскресенье, 30 июня.
Согласно данным Шорина, военнослужащие вместе с техникой в кратчайшие сроки совершат марш из Кемеровской области. В пути до Нижнеудинска им предстоит преодолеть свыше 1,1 тысячи километров.
Всего будет задействовано порядка 50 военных, в том числе инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, включая три плавающих транспортера. С их помощью буду доставлять грузы и эвакуировать людей, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал, что ранее из-за обильных осадков в Иркутской области начались паводки. Погибли не менее пяти человек, свыше 1160 вывезены в безопасное место.
Президент России Владимир Путин накануне поручил министру обороны Сергею Шойгу при необходимости подключить армию к ликвидации последствий стихийного бедствия.
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ИСТОЧНИК KP.RU