2019-06-30T15:57:03+03:00
Происшествия

В зону наводнения в Иркутской области переброшены войска ЦВО

Военные будут помогать в ликвидации последствий стихийного бедствия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее президент России поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской областиРанее президент России поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской областиФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Подразделения Центрального военного округа направлены в зону наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

"Сводный отряд Центрального военного округа выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", - сказал он в воскресенье, 30 июня.

Согласно данным Шорина, военнослужащие вместе с техникой в кратчайшие сроки совершат марш из Кемеровской области. В пути до Нижнеудинска им предстоит преодолеть свыше 1,1 тысячи километров.

Всего будет задействовано порядка 50 военных, в том числе инженеров, медиков и специалистов материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, включая три плавающих транспортера. С их помощью буду доставлять грузы и эвакуировать людей, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что ранее из-за обильных осадков в Иркутской области начались паводки. Погибли не менее пяти человек, свыше 1160 вывезены в безопасное место.

Президент России Владимир Путин накануне поручил министру обороны Сергею Шойгу при необходимости подключить армию к ликвидации последствий стихийного бедствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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