Появилось видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
В Сети появилось видео потасовки, которая завязалась между американскими и северокорейскими журналистами во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Именно в этой небольшой стычке пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, занявшая свой пост всего несколько дней назад.
На кадрах видно, как представители северокорейских СМИ пытаются оттолкнуть с дороги сотрудников пресс-пула администрации президента США, чтобы занять лучшее место для проведения съемки. В этот момент мимо проходит Стефани Гришем и случайно оказывается в центре потасовки. Сайт kp.ru писал, что она получили легкие ушибы.
Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то они проходили при участии третьей стороны - президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Главы государств встретились на границе двух стран Корейского полуострова. При этом Трамп стал первым действующим президентом США ступившим на территорию КНДР.
Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU