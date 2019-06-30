2019-06-30T17:18:49+03:00
В мире

Появилось видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа

Американские и северокорейские журналисты затолкали Стефани Гришэм в попытке занять лучшее место для съемки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между журналистамиНовый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между журналистамиФото: REUTERS
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В Сети появилось видео потасовки, которая завязалась между американскими и северокорейскими журналистами во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Именно в этой небольшой стычке пострадала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, занявшая свой пост всего несколько дней назад.

На кадрах видно, как представители северокорейских СМИ пытаются оттолкнуть с дороги сотрудников пресс-пула администрации президента США, чтобы занять лучшее место для проведения съемки. В этот момент мимо проходит Стефани Гришем и случайно оказывается в центре потасовки. Сайт kp.ru писал, что она получили легкие ушибы.

Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то они проходили при участии третьей стороны - президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Главы государств встретились на границе двух стран Корейского полуострова. При этом Трамп стал первым действующим президентом США ступившим на территорию КНДР.

Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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