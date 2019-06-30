Встреча Ким Чен Ына и Трампа на границе между Кореями завершилась

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-30T11:30:37+03:00

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями завершились Фото: REUTERS

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Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями завершились. Трансляцию встречи вел японский телеканал NHK.

Ранее Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи. В начале встречи американский президент и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.

После этого Трамп и Ким Чен Ын перешли на сторону Южной Кореи, где их встретил Мун Чжэ Ин; затем лидеры трех стран прошли в "Дом мира" в Пханмунджоме, где и прошли переговоры.

Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ранее президент США и лидер КНДР встречались в ходе саммитов в Сингапуре и Ханое; последняя встреча состоялась в феврале этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU