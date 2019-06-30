2019-06-30T11:30:37+03:00
В мире

Встреча Ким Чен Ына и Трампа на границе между Кореями завершилась

В переговорах также принял участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Александр ДЖУМАЕВ
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Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями завершилисьПереговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями завершилисьФото: REUTERS
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Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями завершились. Трансляцию встречи вел японский телеканал NHK.

Ранее Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи. В начале встречи американский президент и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.

После этого Трамп и Ким Чен Ын перешли на сторону Южной Кореи, где их встретил Мун Чжэ Ин; затем лидеры трех стран прошли в "Дом мира" в Пханмунджоме, где и прошли переговоры.

Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ранее президент США и лидер КНДР встречались в ходе саммитов в Сингапуре и Ханое; последняя встреча состоялась в феврале этого года.

Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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