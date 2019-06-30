Встреча Ким Чен Ына и Трампа на границе между Кореями завершилась
Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями завершились. Трансляцию встречи вел японский телеканал NHK.
Ранее Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи. В начале встречи американский президент и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.
После этого Трамп и Ким Чен Ын перешли на сторону Южной Кореи, где их встретил Мун Чжэ Ин; затем лидеры трех стран прошли в "Дом мира" в Пханмунджоме, где и прошли переговоры.
Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына. Ранее президент США и лидер КНДР встречались в ходе саммитов в Сингапуре и Ханое; последняя встреча состоялась в феврале этого года.
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU