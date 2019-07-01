В Одессу прибыли военные корабли и самолеты НАТО

СЕГОДНЯ 00:33 2019-07-01T00:52:41+03:00

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В воскресенье, 30 июня, в Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО. Кроме того, в одесский порт зашли транспортно-десантный корабль Военно-морских сил США USNS Yuma, доставивший на Украину подразделение морских пехотинцев, и американский ракетный эсминец Carney.

«В Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений», - сообщает министерство обороны Украины.

1 июля в Незалежной начнутся международные военные учения Sea Breeze – 2019, которые будут проходить на земле, на море и в воздухе. Учения НАТО завершатся 12 июля. К дню начала маневров в Одессу также прибыли британский военный самолет, грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на Балтике прошли морские учения Североатлантического альянса под названием Baltops, а на территории Польши – крупные маневры НАТО Dragon.

ИСТОЧНИК KP.RU