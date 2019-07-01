Глава Минтруда рассказал, как будут индексировать маткапитал с 2020 года

СЕГОДНЯ 03:08 2019-07-01T03:08:35+03:00

В эксклюзивном интервью «КП» Максим Топилин пообещал, что индексация будет проходить каждый год

Изменить размер текста: A A

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщил, что материнский капитал снова начнут индексировать, в большом эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал, когда это произойдет и как вырастет сумма.

«С 1 января 2020 года мы увеличим его на уровень инфляции. Минэкономразвития еще уточняет прогноз. По предварительным расчетам, он составит 470 тысяч рублей», - сказал глава Минтруда.

Отвечая на вопрос, не станет ли индексация «одноразовой», то есть, один раз сумму поднимут, а потом снова заморозят, Максим Топилин заверил, что теперь это будет делаться ежегодно.

«В последние годы индексации не было из-за непростых финансовых условий. Но теперь она будет проходить каждый год - с 1 января по прогнозной инфляции (сейчас это 4 – 5%. – прим. ред.)», - пояснил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU