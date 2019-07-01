СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-01T11:05:16+03:00

Взрыв в Кабуле: «Талибан» взял на себя ответственность, погибли больше 30 человек Фото: REUTERS

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В столице Афганистана Кабуле 1 июля утром прогремел взрыв. Сообщается, что произошло все в дипломатическом квартале города, где также находится одно из зданий Министерства обороны. Погибли 34 человека, 68 ранены. Возле больницы, куда отвезли пострадавших, собираются их родственники. Кареты скорой помощи до сих пор съезжаются к месту событий, сообщает местное издание TOLO News.

Отмечается, что «Талибан»* уже взял на себя ответственность за нападение. А ряд местных СМИ пишут, что террористы, устроившие взрыв, скрылись в соседнем здании, откуда ведут перестрелку. «КП» уже писала, что очевидцы слышали выстрел во время взрыва.

Премьер-министр Афганистана своем твиттере отметил, что они будут преследовать злодеев.

Террористическая атака талибов возле Федерации футбола сегодня в Кабуле демонстрирует присущий этой группе преступный характер. Такое возмущение не остановит нас, чтобы преследовать и наказывать злодеев, - пишет Абдулла Абдулла.

* Запрещенная террористическая организация

* Террористическая и запрещена на территории РФ группировка

ИСТОЧНИК KP.RU