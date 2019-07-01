В полицейском участке Кабула прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-01T09:44:07+03:00

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В Кабуле сегодня, 1 июля утром прогремел взрыв. Сообщается, что произошло все неподалеку от федерации футбола Афганистана. Окружают ее тихие районы Пул-и-Махмуд Хан и дома у стадиона Гази.

Источники местного издания TOLO News сообщают, что взрыв произошел неподалеку от полицейского участка. А представители футбольной федерации отметили, что пострадали по меньше мере 16 их сотрудников, они получили ранения. Здание тем временем частично разрушено.

Ряд других СМИ отмечают, что во время взрыва очевидцы слышали выстрел.

Напомним, что Кабул считается относительно спокойным городом Афганистана. Однако громкие происшествия там все же случаются. В мае рядом с мечетью прогремел взрыв, позже в столице страны произошел теракт. В западной части города взорвался заминированный автомобиль. Тогда погибли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU