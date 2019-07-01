2019-07-01T11:05:13+03:00
Экономика

В России появятся биометрические банкоматы

Они смогут распознавали лицо клиента и идентифицировать его
Елена АКИМОВА
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В России появятся биометрические банкоматыВ России появятся биометрические банкоматыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российский банки озадачились установкой биометрических банкоматов. Уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая может распознавать лица клиентов.

Генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин рассказал о плюсах использования современной техники. По его словам, банкомат не только узнает клиента, но и позволит ему совершать операции без банковской карты. Но перед этим нужно обратиться в отделение банка и сдать свои биометрические данные. Сведения привяжут к счетам и так появится возможность дистанционного управления своими финансами.

«Умные» банкоматы уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, планируется, что устройства будут установлены до конца 2019 года.

В других банках тоже интересуются современными технологиями, но отмечают, что пока это не будет пользоваться большой популярностью, так как сама процедура биометрия пока не вызывает большого доверия у граждан, пишет газета «Известия».

Ранее в кредитных учреждениях пожаловались, что программа для аккумулирования данных зависает, в итоге сбор сведений может занять до 40-60 минут. К тому же часто слепки голоса и лица получаются нечитаемыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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