В России появятся биометрические банкоматы
Российский банки озадачились установкой биометрических банкоматов. Уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая может распознавать лица клиентов.
Генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин рассказал о плюсах использования современной техники. По его словам, банкомат не только узнает клиента, но и позволит ему совершать операции без банковской карты. Но перед этим нужно обратиться в отделение банка и сдать свои биометрические данные. Сведения привяжут к счетам и так появится возможность дистанционного управления своими финансами.
«Умные» банкоматы уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, планируется, что устройства будут установлены до конца 2019 года.
В других банках тоже интересуются современными технологиями, но отмечают, что пока это не будет пользоваться большой популярностью, так как сама процедура биометрия пока не вызывает большого доверия у граждан, пишет газета «Известия».
Ранее в кредитных учреждениях пожаловались, что программа для аккумулирования данных зависает, в итоге сбор сведений может занять до 40-60 минут. К тому же часто слепки голоса и лица получаются нечитаемыми.
ИСТОЧНИК KP.RU