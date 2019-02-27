2019-02-27T12:44:29+03:00
Экономика

В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян

Система часто зависает, а иногда получаются нечитаемые слепки голоса и лица
Елена АКИМОВА
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Банки столкнулись с проблемами при сборе биометрии клиентовБанки столкнулись с проблемами при сборе биометрии клиентовФото: Евгения ГУСЕВА
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Идея со сбором биометрических данных, которые позволят россиянам не обращаться в банки, а получать все услуги по телефону, пока сложна в реализации. В кредитных учреждениях жалуются, что программа для аккумулирования данных зависает, в итоге сбор сведения может занять до 40-60 минут. К тому еж часто слепки голоса и лица получаются нечитаемыми.

В «Ростелекоме», который выступает оператором единой биометрической системы (ЕБС), подтвердили такую информацию. Сейчас ЦБ и компания-оператор спроектировали процесс, который поможет ускорить процесс передачи данных, сократив его до 3-5 минут. Но и это вряд ли спасет ситуацию. Пока люди не понимают для чего это нужно и в базе всего несколько тысяч образцов голосов и лиц.

Специалисты «Ростелекома» объясняют, что сбои происходят не только из-за проблем системы, но за счет технических ошибок. Часто в банках неверно настроены камеры и микрофоны, за счет этого система не распознает собранную биометрию.

Улучшение работы системы по сбору данных должно произойти уже к марту. Сегодня сделать слепки голоса и лица можно в 95 кредитных организациях, пишет газета «Известия».

Ранее планировалось, что к 2019 году банки будут должны обеспечивать сбор биометрических параметров в 30% отделений по каждому региону присутствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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