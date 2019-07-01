Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-01T13:32:45+03:00

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В понедельник, 1 июля глава украинского Министерства иностранных дел заявил, что уходит в отставку. Правда назвал это политик «политическим отпуском». Сообщение об этом Павел Климкин разместил на своей странице в социальной сети, прикрепив к посту видеообращение.

- Важно, чтобы мы не попали в русскую ловушку. Но я думаю, что внутренние дискуссии должны усилить нас, а Россия - ослабить. Так что я принял решение поехать в политический отпуск. Пришло время создать настоящую команду, - написал политик.

Он также выразил всем слова благодарности за поддержку и понимание.

Напомним, что Павел Климкин ранее высказывался весьма агрессивно в адрес России, заявляя, что Украина начнет новую волну давления на международных площадках. Он также высказывался о возвращении России в ПАСЕ. Случившееся он назвал «изменой Европы».

ИСТОЧНИК KP.RU