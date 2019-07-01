2019-07-01T13:32:45+03:00
Политика

Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»

Павел Климкин заявил, что настало время создать настоящую команду
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июля глава украинского Министерства иностранных дел заявил, что уходит в отставку. Правда назвал это политик «политическим отпуском». Сообщение об этом Павел Климкин разместил на своей странице в социальной сети, прикрепив к посту видеообращение.

- Важно, чтобы мы не попали в русскую ловушку. Но я думаю, что внутренние дискуссии должны усилить нас, а Россия - ослабить. Так что я принял решение поехать в политический отпуск. Пришло время создать настоящую команду, - написал политик.

Он также выразил всем слова благодарности за поддержку и понимание.

Напомним, что Павел Климкин ранее высказывался весьма агрессивно в адрес России, заявляя, что Украина начнет новую волну давления на международных площадках. Он также высказывался о возвращении России в ПАСЕ. Случившееся он назвал «изменой Европы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей
Полиция разыскивает бригаду скорой помощи, избившую до полусмерти жителя Красноярска
В Госдуме объяснили почему в США начинают бояться российских золотых запасов
Русский язык может стать региональным в ДНР и ЛНР
Рада просит приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ
Россия предоставит Сербии кредит в 172,5 миллиона евро
Володин призвал сообща бороться с терроризмом
В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали во взрыве в Кабуле
Мэр Таллина выступил за сохранение образования на русском языке
На Кипре упал и взорвался неопознанный объект
Взрыв в Кабуле: «Талибан» взял на себя ответственность, погибли больше 30 человек
В России появятся биометрические банкоматы
Диего Годин стал игроком "Интера"
СМИ сообщили, что в руководстве Росгвардии произойдут перемены
Зеленский заявил о появлении надежды на завершение конфликта в Донбасе
Дмитрий Медведев рассказал о том, что нужно изменить в «Единой России»
В полицейском участке Кабула прогремел взрыв
Обязательная страховка появится для туристов в Таиланде
"Обычная рекламная кампания". Владимир Соловьев прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем Шойгу
СМИ: в Индии 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье