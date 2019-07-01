2019-07-01T13:41:13+03:00
Политика

Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ

В первую очередь – это снятие санкций против нашей страны
Елена АКИМОВА
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В первую очередь Россия будетВ первую очередь Россия будетФото: REUTERS
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал приоритетные направления для работы России в ПАСЕ. Возвращение нашей страны стало серьезным достижением, но нужно помнить, что за пять лет, пока Россия не участвовала в заседаниях, в отношении нее сформировались устойчивые антироссийские клише.

- Я думаю, что наша делегация возобновит свое участие уже к октябрю. Сейчас ситуация серьезная, нам предстоит восстановить справедливость, добиться объективности в оценках России, выработать на этой основе честное и объективное мнение и соответствующие рекомендации ассамблее, - комментирует «Известиям» Косачев.

Политик также отметил, что российская делегация будет добиваться устранения всех санкций, которые наложены на нашу страну.

Ранее сообщалось, что Грузия, Словакия,Украина,Польша, Литва, Латвия и Эстония планируют внести на рассмотрение в Парламентскую ассамблею Совета Европы совместную резолюцию, направленную против возвращения России в организацию.

В свою очередь Рада просит приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ. Парламентарии хотят через Совет Европы вернуть на родину моряков, политзаключенных и пленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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