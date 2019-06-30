2019-06-30T22:28:54+03:00
Политика

В ПАСЕ планируют внести резолюцию против возвращения России

Авторами документа выступят представители семи стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская делегация в ПАСЕРоссийская делегация в ПАСЕФото: Елена ЧИНКОВА
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Украина, Польша, Грузия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония планируют внести на рассмотрение в Парламентскую ассамблею Совета Европы совместную резолюцию, направленную против возвращения России в организацию. Об этом сообщил маршал польского сената Станислав Корчевский.

Он рассказал, что ранее представители этих семи стран встретились на праздновании 450-летия подписания Люблинской унии и там же договорились вместе опротестовать восстановление членства российской делегации в ПАСЕ.

"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", - сказал Корчевский в эфире Polskie Radio.

Сайт kp.ru писал, что Литва, Латвия, Грузия, Эстония и Украина стали единственными странами проголосовавшими единогласно против возвращения России права голоса на заседаниях ассамблеи. В Польше таких было большинство, а вот члены словацкой делегации чаще высказывались за восстановление полномочий наших депутатов.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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