В ПАСЕ планируют внести резолюцию против возвращения России
Украина, Польша, Грузия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония планируют внести на рассмотрение в Парламентскую ассамблею Совета Европы совместную резолюцию, направленную против возвращения России в организацию. Об этом сообщил маршал польского сената Станислав Корчевский.
Он рассказал, что ранее представители этих семи стран встретились на праздновании 450-летия подписания Люблинской унии и там же договорились вместе опротестовать восстановление членства российской делегации в ПАСЕ.
"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", - сказал Корчевский в эфире Polskie Radio.
Сайт kp.ru писал, что Литва, Латвия, Грузия, Эстония и Украина стали единственными странами проголосовавшими единогласно против возвращения России права голоса на заседаниях ассамблеи. В Польше таких было большинство, а вот члены словацкой делегации чаще высказывались за восстановление полномочий наших депутатов.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU