В ПАСЕ планируют внести резолюцию против возвращения России

30 Июнь 22:27 2019-06-30T22:28:54+03:00

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Украина, Польша, Грузия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония планируют внести на рассмотрение в Парламентскую ассамблею Совета Европы совместную резолюцию, направленную против возвращения России в организацию. Об этом сообщил маршал польского сената Станислав Корчевский.

Он рассказал, что ранее представители этих семи стран встретились на праздновании 450-летия подписания Люблинской унии и там же договорились вместе опротестовать восстановление членства российской делегации в ПАСЕ.

"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", - сказал Корчевский в эфире Polskie Radio.

Сайт kp.ru писал, что Литва, Латвия, Грузия, Эстония и Украина стали единственными странами проголосовавшими единогласно против возвращения России права голоса на заседаниях ассамблеи. В Польше таких было большинство, а вот члены словацкой делегации чаще высказывались за восстановление полномочий наших депутатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU