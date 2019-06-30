2019-06-30T21:59:26+03:00
Политика

Эстонские консерваторы захотели выйти из ПАСЕ после возвращения России

Парламентарии предложили вынести этот вопрос на голосование Рийгикогу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕВ Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕФото: REUTERS
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Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) высказался за приостановку участия делегации в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы на фоне восстановления полномочий России. Соответствующий вопрос предлагается вынести на голосование в парламент республики (Рийгикогу).

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет", — цитирует РИА Новости текст пресс-релиза.

Консерваторы заявили, что ПАСЕ вернула России право голоса "под волевым руководством ведущих стран Европы", несмотря на "игнорирование" Москвой резолюций по Крыму и Украине.

Что касается принятия решения по дальнейшей деятельности эстонской делегации, то его должно принимать не только правительство страны, но и депутаты, считают в партии.

Сайт kp.ru писал, что ранее парламент республики отказался поддерживать приостановку работы своих представителей в ПАСЕ. Такую же позицию озвучил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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