Эстонские консерваторы захотели выйти из ПАСЕ после возвращения России
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) высказался за приостановку участия делегации в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы на фоне восстановления полномочий России. Соответствующий вопрос предлагается вынести на голосование в парламент республики (Рийгикогу).
"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет", — цитирует РИА Новости текст пресс-релиза.
Консерваторы заявили, что ПАСЕ вернула России право голоса "под волевым руководством ведущих стран Европы", несмотря на "игнорирование" Москвой резолюций по Крыму и Украине.
Что касается принятия решения по дальнейшей деятельности эстонской делегации, то его должно принимать не только правительство страны, но и депутаты, считают в партии.
Сайт kp.ru писал, что ранее парламент республики отказался поддерживать приостановку работы своих представителей в ПАСЕ. Такую же позицию озвучил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU