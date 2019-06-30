Эстонские консерваторы захотели выйти из ПАСЕ после возвращения России

СЕГОДНЯ 21:59 2019-06-30T21:59:26+03:00

В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕ Фото: REUTERS

Парламентарии предложили вынести этот вопрос на голосование Рийгикогу

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Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) высказался за приостановку участия делегации в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы на фоне восстановления полномочий России. Соответствующий вопрос предлагается вынести на голосование в парламент республики (Рийгикогу).

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет", — цитирует РИА Новости текст пресс-релиза.

Консерваторы заявили, что ПАСЕ вернула России право голоса "под волевым руководством ведущих стран Европы", несмотря на "игнорирование" Москвой резолюций по Крыму и Украине.

Что касается принятия решения по дальнейшей деятельности эстонской делегации, то его должно принимать не только правительство страны, но и депутаты, считают в партии.

Сайт kp.ru писал, что ранее парламент республики отказался поддерживать приостановку работы своих представителей в ПАСЕ. Такую же позицию озвучил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU