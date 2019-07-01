Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь вынужден был отвечать на вопросы журналистов о возможной встрече лидеров России и Украины. Он заверил, что Владимир Путин "исполнел прагматизма" в подходе к важным международным делам.
"Путин абсолютно исполнен прагматизма в подходе к международным делам, тем более такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна", - заявил Дмитрий Песков.
Напомним, ранее вопрос об этой встрече ставили россияне на прямой линии. Ответ нашего лидера был прост: Зеленский хороший актер, но "другое дело быть кем-то". По мнению Путина, актерская игра требует лишь таланта перевоплощения, в то время как государственные дела нуждаются в ряде других качеств, среди которых опыт, мужество брать на себя ответственность. В конце мая Зеленский отказался от переговоров с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU