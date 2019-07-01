2019-07-01T13:50:45+03:00
Политика

Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента вновь рассказал о планах на переговоры лидеров Украины и России
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин.Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь вынужден был отвечать на вопросы журналистов о возможной встрече лидеров России и Украины. Он заверил, что Владимир Путин "исполнел прагматизма" в подходе к важным международным делам.

"Путин абсолютно исполнен прагматизма в подходе к международным делам, тем более такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее вопрос об этой встрече ставили россияне на прямой линии. Ответ нашего лидера был прост: Зеленский хороший актер, но "другое дело быть кем-то". По мнению Путина, актерская игра требует лишь таланта перевоплощения, в то время как государственные дела нуждаются в ряде других качеств, среди которых опыт, мужество брать на себя ответственность. В конце мая Зеленский отказался от переговоров с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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