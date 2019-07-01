В Германии разбился военный вертолет: погиб человек

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-01T16:13:00+03:00

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В Германии произошло ЧП. В Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт возле коммуны Эрцен потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, машина принадлежит вооруженным силам ФРГ.

В результате крушения погиб как минимум один человек, пишет Focus Online. Пожарная служба района уточняет, что сразу после обрушения возле лесополосы машина загорелась. Информация о других пострадавших уточняется.

Сайт kp.ru писал о подобной катастрофе в Мексике.В центральном штате Сан-Луис-Потоси потерпел крушение вертолет Ми-17, принадлежавший министерству Военно-морского флота (SEMAR). Вертолет принимал участие в тушении лесного пожара, более недели пылающего в горном районе Керетаро. По данным СМИ, на борту находилось семь человек, все погибли. Военные о количестве погибших не уточняли.

ИСТОЧНИК KP.RU