2019-07-01T16:13:00+03:00
Происшествия

В Германии разбился военный вертолет: погиб человек

Машина загорелась после столкновения с землей
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Вертолет рухнул возле лесополосы.Вертолет рухнул возле лесополосы.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Германии произошло ЧП. В Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт возле коммуны Эрцен потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, машина принадлежит вооруженным силам ФРГ.

В результате крушения погиб как минимум один человек, пишет Focus Online. Пожарная служба района уточняет, что сразу после обрушения возле лесополосы машина загорелась. Информация о других пострадавших уточняется.

Сайт kp.ru писал о подобной катастрофе в Мексике.В центральном штате Сан-Луис-Потоси потерпел крушение вертолет Ми-17, принадлежавший министерству Военно-морского флота (SEMAR). Вертолет принимал участие в тушении лесного пожара, более недели пылающего в горном районе Керетаро. По данным СМИ, на борту находилось семь человек, все погибли. Военные о количестве погибших не уточняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия предложила Америке обменять летчика Ярошенко
Юрий Лоза высказался об отказе Катамадзе выступать в России
Путин в Италии встретится с Папой Римским и председателем Совета министров
Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций
ФАС не признал стенды IQOS рекламой табака
Город в Мексике завалило метровым слоем града
Полиция силой и слезоточивым газом разгоняет участников демонстраций в Гонконге
Появилось видео взрыва неопознанного объекта на Кипре
Одну из сестер Хачатурян признали психически невменяемой
Зеленский потребовал наказать главу МИда за несогласованные ответы России
«Тюрьма меня ничему не научила»: Кокорин о своем наказании
Хафтар предупредил о начале авиаударов по военным объектам в Триполи
Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в России
Сервисы поиска попутчиков обяжут подчиняться правилам Минтранса
В России к долгостроям отнесли 188 тысяч квартир
Россияне стали больше доверять банкам, но брать кредиты не спешат
В Госдуме обсудят запрет частных камер фиксации нарушений ПДД
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей