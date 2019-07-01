Термокружка Путина стало хитом продаж в Китае

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-01T20:03:13+03:00

Жители Поднебесной готовы отдать за нее до 200 юаней

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Крупнейший китайский интернет-магазин предлагает пользователям термокружку президента России Владимира Путина. Товар стал хитом продаж после саммита G20 в Осаке.

Доставить кружку, которую СМИ заметили на ужине лидеров стран "Большой двадцатки", поставщики обещают в течение двух недель. Цены на нее разнятся от 50 до 200 юаней, пишет китайская ежедневная газета Global Times. В пересчете на рубли это от 400 до 1800 рублей.

Продавцов кружки Путина десятки.

Заметим, первой кружку-термос президента открыла "Комсомольская правда" еще в 2014 году. Эту посуду специально заказали для Владимира Путина.

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20.

ИСТОЧНИК KP.RU