2019-07-01T20:03:13+03:00
В мире

Термокружка Путина стало хитом продаж в Китае

Жители Поднебесной готовы отдать за нее до 200 юаней
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Кружку-термос миру открыла "Комсомолка".Кружку-термос миру открыла "Комсомолка".
Изменить размер текста:

Крупнейший китайский интернет-магазин предлагает пользователям термокружку президента России Владимира Путина. Товар стал хитом продаж после саммита G20 в Осаке.

Доставить кружку, которую СМИ заметили на ужине лидеров стран "Большой двадцатки", поставщики обещают в течение двух недель. Цены на нее разнятся от 50 до 200 юаней, пишет китайская ежедневная газета Global Times. В пересчете на рубли это от 400 до 1800 рублей.

Продавцов кружки Путина десятки.

Продавцов кружки Путина десятки.

Заметим, первой кружку-термос президента открыла "Комсомольская правда" еще в 2014 году. Эту посуду специально заказали для Владимира Путина.

Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала": В РЖД оправдали помпезный выезд Пугачевой на платформу в лимузине
Кикабизде поддержал решение Катамадзе об отказе ступать на российские сцены
«Семейная ипотека» помогла снизить ставки
Демонстранты захватили здание заксобрания Гонконга и разрисовали граффити зал заседаний
До конца 2020 года из аварийных домов переселят 64 000 человек
Собянин: 44 тысячи москвичей получают медицинские анализы в электронном виде
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Медведев призвал за пять лет вдвое сократить число людей с доходами ниже прожиточного минимума
«Политическая ситуация свела всех с ума»: Виктор Дробыш прокомментировал заявление Катамадзе
Нейромобиль для инвалидов появится в России
Журналист Иван Голунов вошел в пятерку самых упоминаемых персон июня
Россия предложила Америке обменять летчика Ярошенко
Юрий Лоза высказался об отказе Катамадзе выступать в России
Путин в Италии встретится с Папой Римским и председателем Совета министров
В Германии разбился военный вертолет: погиб человек
Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций
ФАС не признал стенды IQOS рекламой табака
Город в Мексике завалило метровым слоем града