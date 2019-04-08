Российские военные корабли наблюдают за учениями НАТО в Черном море

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-08T15:00:10+03:00

В дежурстве принимают участие разведывательные и ударные суда, а также самолеты морской авиации

Изменить размер текста: A A

Корабли Черноморского флота России вышли на дежурство в связи с проведением военных учений НАТО в акватории Черного моря. Такую информацию предоставили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

Согласно данным ведомства, в патрулировании принимают участие не только разведывательные суда и ударные группы, оснащенные ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", но и самолеты морской авиации. Этих сил и средств должно хватить в случае возникновения необходимости быстрого реагирования на нештатные ситуации, передает сайт kp.ru со ссылкой на Минобороны.

Напомним, что в этот понедельник, 8 апреля в Черном море начались совместные учения стран-членов НАТО и их союзников под названием Sea shield - 2019. Участие в маневрах принимают корабли и самолеты таких стран, как США, Болгария, Канада, Греция, Нидерланды, Турция, Румыния, Грузия и Украина.

Многие эксперты сходятся во мнении, что проведением данных учений Североатлантический альянс решил противодействовать России. При этом Украина используется всего лишь в качестве военно-политического прикрытия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701042" frameborder="0"></iframe> Кремль возмутили планы НАТО в Чёрном море.В Кремле негативно восприняли планы НАТО по проходу судов Украины через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU