2019-04-08T15:00:10+03:00
Политика

Российские военные корабли наблюдают за учениями НАТО в Черном море

В дежурстве принимают участие разведывательные и ударные суда, а также самолеты морской авиации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Французский тральщик Capricorne M 653Французский тральщик Capricorne M 653Фото: REUTERS
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Корабли Черноморского флота России вышли на дежурство в связи с проведением военных учений НАТО в акватории Черного моря. Такую информацию предоставили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

Согласно данным ведомства, в патрулировании принимают участие не только разведывательные суда и ударные группы, оснащенные ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", но и самолеты морской авиации. Этих сил и средств должно хватить в случае возникновения необходимости быстрого реагирования на нештатные ситуации, передает сайт kp.ru со ссылкой на Минобороны.

Напомним, что в этот понедельник, 8 апреля в Черном море начались совместные учения стран-членов НАТО и их союзников под названием Sea shield - 2019. Участие в маневрах принимают корабли и самолеты таких стран, как США, Болгария, Канада, Греция, Нидерланды, Турция, Румыния, Грузия и Украина.

Многие эксперты сходятся во мнении, что проведением данных учений Североатлантический альянс решил противодействовать России. При этом Украина используется всего лишь в качестве военно-политического прикрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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