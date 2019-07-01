2019-07-01T20:51:13+03:00
Политика

Украина изменила план учений Sea Breeze – 2019 из-за действий России

Военные восприняли их как вызов
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: официальный сайт министерства обороны УкраиныФото: официальный сайт министерства обороны Украины
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Черноморский флот заявил, что будет внимательно следить за учениями НАТО "Sea Breeze-2019" в море . Помимо Североатлантического Альянса в них принимают участие ряд других стран, в том числе Украина. В Незалежной заявили об изменении плана учений из-за действий России.

"Попытки северного соседа [России] спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать", - сказал командующий военно-морских сил ВС Украины Игоря Воронченко. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Один из руководителей учений Мэтью Леман заявил, что "слаженная команда многонациональных сил" готова противодействовать "недружественным силам". С его слов это произойдет под общим девизом "Вместе мы сильнее".

Отметим, по информации наших военных, учения стартовали в понедельник, 1 июля. В маневрах в северо-западной части Черного моря принимают участие корабли и техника более десятка стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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