CNBC: разведка США не верит, что Россия выпустит более 60 комплексов "Авангард"

СЕГОДНЯ 02:17 2019-07-02T02:20:55+03:00

В Вашингтоне уверены, что Москве якобы не хватает комплектующих из углеродного волокна

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Американская разведка предположила, в каких объемах будет производиться гиперзвуковое оружие в России. Как передает телеканал CNBC, разведслужбы США считают, что ракетных комплексов "Авангард" будет выпущено не более 60 единиц.

Разработка гиперзвукового оружия якобы столкнулась с трудностями при получении необходимых компонентов, сообщили журналисты, сославшись на анонимный источник. Все тот же источник рассказал, что российская сторона должна испытывать нехватку комплектующих из углеродного волокна.

"Ожидается, что выпустят не более 60 единиц этих гиперзвуковых вооружений, поскольку выясняется, что производство обходится слишком дорого", - передает CNBC слова анонимного источника.

Кстати, тема российского гиперзвукового оружия давно не дает покоя сотрудникам телекомпании. До этого CNBC утверждала, что у Москвы возникли проблемы при производстве "Авангардов" из-за ненадежного углеродного волокна.

Напомним, как писал kp.ru сайт 26 декабря, президент РФ Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с правительством. В ходе выступления он рассказал о главном военном достижении уходящего года: министерство обороны провело завершающие испытания межконтинентальной гиперзвуковой системы "Авангард"

ИСТОЧНИК KP.RU