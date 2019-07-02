2019-07-02T03:46:42+03:00
Общество

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Анализы на содержание опиатов и каннабиоидов могут стать обязательными для учащихся
Юлия ДИВЕЕВА
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В России хотят обязать всех студентов сдавать анализы на наркотикиВ России хотят обязать всех студентов сдавать анализы на наркотикиФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения хочет сделать обязательной проверку студентов на наркотики. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

"Внести изменения в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ",- говорится в документе.

Студенты должны будут в обязательном порядке проходить предварительные химико-токсикологическое исследования на содержание в организме опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамин, метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов, передает ТАСС.

Кроме того, врач-психиатр-нарколог, заподозривший во время медосмотра студента в употреблении наркотиков, должен будет направлять анализы в химико-токсилогическую лабораторию для проведения подтверждающего химико-токсикологического исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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