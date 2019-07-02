2019-07-02T06:19:19+03:00
В мире

Трамп одобрил выделение 4,6 млрд долларов на помощь беженцам

Средства направят на улучшение условий в центрах временного содержания мигрантов
Юлия ДИВЕЕВА
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Лица, ищущие убежища в США, в лагере временного содержания мигрантовЛица, ищущие убежища в США, в лагере временного содержания мигрантовФото: REUTERS
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США выделят 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Документ во вторник подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Законопроект введет жесткие стандарты для центров содержания нелегальных мигрантов. ,

До этого появились сообщения о центре содержания мигрантов в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. Эта информация вызвала шквал негодования в Интернте, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, Трамп заявил журналистам, что "очень обеспокоен" условиями содержания мигрантов в действующих временных центрах размещения. По его словам, при его предшественнике Бараке Обаме дела в этой сфере обстояли еще хуже.

Заодно американский лидер обвинил демократов в неготовности провести законопроект о дополнительном финансировании пограничной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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