Российские ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - рассказал представитель командования войск ПВО и ПРО ВКС полковник Павел Кузьмин.
Пуск состоялся с полигона Сары-Шаган в Казахстане.
В Минобороны напомнили, что «система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае этого года стало известно, что опытный образец авиационной управляемой ракеты «Монолит» появится в России в 2021 - 2022 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU