"Уральским авиалиниям" запретили полеты в Прагу

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-02T08:37:54+03:00

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В аэропорту Екатеринбурга и воздушной гавани "Жуковский" на неопределенный срок приостановили рейсы в Чехию за 2 июля. Это связано с тем, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на полеты в республику, которые выдали ранее "Уральским авиалиниям".

- Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно авиационным правилам. Авиакомпания «Уральские авиалинии» следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования, - сообщают представители авиакомпании.

Для пассажиров, которые должны были во вторник или позже вылетать в Прагу, работают телефоны горячей линии.

Отметим, что в такую ситуацию попал и другой российский перевозчик. "Аэрофлот" частично отменил рейсы в Прагу. То есть часть самолетов все же вылетят в Чехию. Однако в авиакомпании не сообщили причину, по которой произошла отмена рейсов.

Телефон горячей линии "Уральских авиалиний" : 8(800) 700-26-82.

ИСТОЧНИК KP.RU