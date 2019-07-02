Стала известна причина ограничений на полеты российских компаний в Чехию

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-02T09:37:53+03:00

СМИ: Чехия запретила полеты в Прагу в ответ на предложения Москвы по транссибирским маршрутам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Праге приняли решение ограничить полеты российских авиакомпаний в республику. “КП” уже писала, что официальные заявления о прекращении перелетов сделали несколько перевозчиков. Однако о причинах не сообщалась. Сейчас же стало известно, что такое решение было принято, как ответная реакция на предложения Москвы по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. В Праге оказались недовольны условиями.

- Они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - сообщил источник “Интерфаксу”.

Группе компаний “Аэрофлот”, в которую входит “Победа” повезло чуть больше, чем конкурентам. Авиавласти Чехии аннулировали разрешение не на все перелеты авиакомпании.

- Мы накануне вечером получили требование от чешских властей приостановить полеты. Вынуждены были пойти на такой шаг и сейчас связываемся с пассажирами для оформления возврата. Если что-то изменится, то оперативно сообщим об этом, - заявила в интервью Радио "Комсомольская правда" Елена Аттикова, пресс-секретарь авиакомпании "Победа".

ИСТОЧНИК KP.RU