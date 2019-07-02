США планируют ввести пошлины на товары из Европы на 4 миллиарда долларов
В США задумались о введении госпошлин на товары, ввозимые в страну из Европы. Речь идет примерно о четырех миллиардах долларов. Соответствующий документ со списком продуктов опубликовали для общественного обсуждения.
В нем порядка 90 наименований. В том числе товары из свинины, удобрения, макаронные изделия, спиртные напитки, сыры и продукции из металла. Такое решение стало ответной мерой на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.
- Товары потенциально могут быть предметом дополнительных пошлин для обеспечения соблюдения прав США в споре Всемирной торговой организации против Европейского союза. А также некоторых государств-членов ЕС относительно субсидий ЕС на большие гражданские самолеты, - говорится в документе.
Причем новый список лишь дополнение уже к тому, который был сформирован ранее. Напомним, что этот вопрос уже поднимался весной. Тогда Трамп дал добро на составление списка.
ИСТОЧНИК KP.RU