США собираются ввести новые пошлины на товары из ЕС

СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-09T05:50:35+03:00

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В Вашингтоне рассматривают возможность ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза в ответ на субсидирование ЕС американской авиапромышленности. Об этом сообщило Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера на своем официальном сайте.

Как отмечается в его заявлении, «Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно указывала, что субсидии Европейского союза на Aribus оказывали обратный эффект на Соединённые Штаты», поэтому ведомство с понедельника «начинает процесс» определения европейских продуктов, «на которые могут быть наложены дополнительные пошлины, пока ЕС не прекратит эти субсидии».

Напомним, упомянутый Лайтхайзером спор между Вашингтоном и Брюсселем тянется уже 15 лет (с 2004 года), а настоящая «торговая война Штатов с Евросоюзом началась с того, что президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий. К слову, как писал сайт kp.ru, в середине марта глава Белого дома пригрозил обложить пошлинами «многие товары» из Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU