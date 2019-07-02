Российские журналисты попали под обстрел в Донецке
На западе украинского Донецка под обстрел попали российские журналисты. ЧП случилось в поселке Александровка.
Съемочная группа ВГТРК снимала там последствия ночных и утренних минометных обстрелов. Вооруженные силы Украины, по данным местных СМИ, продолжают обстрелы города и мирных жителей из 120 мм орудий.
"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка. Никто из членов съемочной группы не пострадал", - отмечается в сообщении телеканала "Россия 24".
Последний раз подобная история случалась в апреле. Тогда начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что по журналистам велся прицельный огонь. Съемочная группа ВГТРК готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе села Спартак.
ИСТОЧНИК KP.RU