2019-07-02T15:32:17+03:00
Происшествия

Российские журналисты попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК снимала сюжет о действиях ВСУ
Григорий ЛЕОРДА
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Никто из журналистов не пострадал.Никто из журналистов не пострадал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На западе украинского Донецка под обстрел попали российские журналисты. ЧП случилось в поселке Александровка.

Съемочная группа ВГТРК снимала там последствия ночных и утренних минометных обстрелов. Вооруженные силы Украины, по данным местных СМИ, продолжают обстрелы города и мирных жителей из 120 мм орудий.

"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка. Никто из членов съемочной группы не пострадал", - отмечается в сообщении телеканала "Россия 24".

Последний раз подобная история случалась в апреле. Тогда начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что по журналистам велся прицельный огонь. Съемочная группа ВГТРК готовила репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе села Спартак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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