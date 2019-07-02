2019-07-02T17:16:40+03:00
Общество

Владимир Путин раздал указания после Прямой линии

Президент страны указал ведомствам на проблемы и обозначил "дедлайны" их решения
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев ТАССВладимир Путин. Фото: Михаил Климентьев ТАСС
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На официальном сайте президента появился новый документ. В нем отражен список поручений по итогам Прямой линии. Правительство РФ, Минздрав и Минфин, Генпрокуратура и ФАС получили задания по решению тех или иных проблем и сроки их выполнения.

Так президент поручил Правительству в лице Дмитрия Медведева обеспечить повышение уровня оплаты труда работников МЧС России. В 2019 году до 24 тысяч рублей, а с 2020 года – до 32 тысяч рублей в месяц. Срок до 1 августа.

К этой же дате Путин поручил представить предложения о смягчении правоприменения по "экономическим" статьям УК. Также наш лидер предложил пересмотреть взгляды на антинаркотические законы.

"МВД России совместно с Минздравом России проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности", - поручил президент.

Полный список поручений можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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