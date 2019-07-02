В России удвоились продажи фитнес-браслетов и «умных» часов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-02T17:21:07+03:00

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Продажи носимой электроники в России выросли более чем в два раза. Особой популярностью пользуются фитнес-браслеты, «умные» часы и устройства-локаторы для детей.

Только за II квартал 2019 года компанией «Связной-Евросеть» было продано почти 760 тыс. гаджетов на сумму 4,9 млрд рублей, что в два раза выше, чем год назад.

Активнее всего приобретают фитнес-браслеты, сказывается популяризация спортивного образа жизни – на этот товар приходится 60% всей носимой электроники. 25% - это смарт-часы, 15% - детские локаторы.

Средняя цена на фитнес-трекер составляет 2,2 тысячи рублей, этот показатель почти не меняется. Смарт-часы подешевели на 13%, до 19,3 тыс. рублей, а детские локаторы –– на 9%, до 2,7 тыс. рублей, пишет «Известия».

Ранее на волне сообщений о сносе и поджогах вышек сотовой связи Роскомнадзор напоминает, что электромагнитное излучение от вышек не вредит здоровью людей и вообще незаметно для органов чувств. Новую вспышку радиофобии специалисты связывают с тем, что с каждым годом в стране появляется все больше и больше станций связи.

ИСТОЧНИК KP.RU